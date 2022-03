Metade dos mineiros está com dose de reforço contra a COVID atrasada

5,1 milhões de mineiros estão com a dose de reforço atrasada (foto: Fábio Marchetto / SES - MG)

Minas Gerais atingiu 82% da população com mais de 5 anos de idade com o esquema vacinal completo (duas doses ou dose única), conforme o painel Vacinômetro. Por outro lado, a dose de reforço foi aplicada em apenas 50% do público. Cerca de 5 milhões de mineiros já poderiam ter recebido a dose de reforço, mas estão com o cartão de vacina atrasado.









“Confiem na vacina. Ela é segura e eficaz. A dose de reforço é fundamental para evitar hospitalizações e óbitos por covid, principalmente entre os grupos mais vulneráveis”, afirma o secretário de Estado de Saúde, o médico Fábio Baccheretti.

Uso das máscaras

Com metade do público-alvo sem a terceira dose, fica mais distante também o uso facultativo de máscaras em locais fechados. A SES orienta que o uso das máscaras só seja dispensado nesses lugares quando a meta de 80% da vacinação completa e 70% da dose de reforço for atingida. Portanto, a retirada dessa obrigatoriedade ainda depende do avanço da aplicação da terceira dose.