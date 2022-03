Preso casal suspeito de matar mulher no carnaval em Indianópolis

Prisões dos suspeitos ocorreram nesta sexta-feira pela Polícia Civil de Nova Ponte (foto: PCMG)

Fim de mistério. A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (18/3), um homem de 21 anos e uma mulher de 34, em Indianópolis, no Triângulo Mineiro, acusados de latrocínio.



Eles são suspeitos de envolvimento no assassinato de uma mulher, de 57, encontrada morta com as mãos amarradas, dentro de casa, no Centro da cidade, durante o carnaval passado.

As investigações foram comandadas pelo delegado Roberto Nazário, da Delegacia de Nova Ponte, que assumiu o caso logo depois que o corpo foi encontrado.

A partir daí, começaram a fazer buscas e rastreamentos, assim como ouvir testemunhas e conseguiram, com isso, a descrição dos possíveis matadores. Depois de ouvir testemunhas, o delegado enviou um pedido de prisão preventiva para a justiça, que deferiu os dois pedidos. Os suspeitos foram localizados e presos em Nova Ponte.