Crianças do interior de Minas recebem kit 'lava mãos' contra a COVID-19

Crianças aprendem o hábito de lavar as mãos (foto: Arquivo Unicef/divulgação) Escolas de seis municípios de baixa renda do semiárido mineiro - Norte de Minas e Vale do Mucuri - serão contempladas com uma doação que visa incentivar as crianças a adotarem ação primordial na prevenção contra a transmissão do coronavírus: o hábito de lavar as mãos. A iniciativa é do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), em parceria com a Organização Não-Governamental (ONG) AVSI Brasil.

A ação é desenvolvida por meio do Projeto "Resposta à COVID-19 no Semiárido", que encontra-se em sua segunda fase. Serão atendidos educandários dos municípios de quatro cidades do Norte do estado (Buritizeiro, Cônego Marinho, Lassance e São João das Missões) e dois municípios da região do Mucuri (Santa Helena de Minas e Setubinha).

As escolas receberão as "estações de lavagem das mãos", que visam a higiene e a prevenção contra o coronavírus, garantindo melhores condições para as aulas presenciais em meio à pandemia.





A proposta visa a melhoria do acesso à água e promoção de higiene, capacitação de profissionais de saúde e educação, doação de kits de higiene (incluindo higiene menstrual) e doações de equipamentos como pias, estações móveis de lavagem de mãos e totens de álcool em gel para escolas.

Também promove doações de equipamentos de proteção individual para profissionais de saúde, distribuição de materiais informativos e educativos.

No projeto, será abordada a importância da higiene das mãos, em que serão discutidas as razões pelas quais os hábitos de higiene são necessários para a manutenção da saúde. Para isso, é adotada a seguinte metodologia: a coordenação pedagógica da unidade escolar convidará três crianças ou adolescentes que tenham interesse em participar da ação e assumir o papel de monitor do lavatório.

Após a dinâmica, os estudantes assumirão o compromisso de dar continuidade à ação, promovendo, na comunidade escolar, o hábito de lavar as mãos para a prevenção de doenças, como multiplicadores.





Parceira do Unicef no projeto "Resposta à COVID-19 no Semiárido", a AVSI Brasil é uma organização brasileira sem fins lucrativos, que visa "contribuir na melhoria das condições de vida de pessoas que vivem em situações de vulnerabilidade ou emergência humanitária".

A entidade é vinculada à Fundação AVSI, ONG de origem italiana que atua em mais de 30 países.

A gerente de projetos da AVSI Brasil, Vanessa Alonso, ressalta que, além de reconhecer a higiene das mãos como um caminho para evitar a propagação de microrganismos transmissores de doenças, a ação busca conscientizar toda a comunidade escolar sobre a importância da lavagem das mãos e o seu papel na criação de hábitos seguros.

"A atividade também ajudará a garantir que o equipamento doado, o Lavatório UNICEF, seja utilizado pela escola como uma ferramenta essencial de prevenção de doenças, não apenas a COVID-19", afirma Vanessa.





Na primeira fase do projeto "Resposta à COVID-19 no Semiárido", foram contemplados 39 munícipios do Nordeste, dos estados da Bahia (8), Pernambuco (8) e Ceará (23).