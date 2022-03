PRF apreende R$ 230 mil em crack que seria levado para Belo Horizonte

Droga estava no painel do carro

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptou, na noite desta quarta-feira (9/3), o equivalente a R$ 230 mil em crack na rodovia BR-365, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. A droga seria levada para Belo Horizonte. Um homem de 29 anos, que seria pago pelo transporte, foi preso na ocorrência.

Segundo os policiais, a apreensão ocorreu durante Operação de Combate ao Crime, no KM 413 da rodovia. O carro abordado tinha placas da capital mineira. Mesmo com o crack escondido, foi perceptível a presença da droga pelo forte cheiro no veículo.