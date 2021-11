Homem com tornozeleira eletrônica é preso com 5kg de cocaína e crack

Drogas foram apreendidas nessa quarta-feira (17) (foto: Polícia Militar/Divulgação) Um homem de 29 anos foi detido com 5 quilos de cocaína e milhares de pedras de crack, em Divinópolis, na Região Centro-Oeste do estado. De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito é um dos principais responsáveis pelo comércio de drogas no Bairro Maria Helena.

A prisão do rapaz fez parte do desencadeamento da Operação Escobar, com foco no combate ao tráfico de drogas na região. O monitoramento feito pelos policiais militares próximo à residência do suspeito durou vários dias.

A PM percebeu que ele entrava em um matagal por diversas vezes no mesmo dia. Após a constatação de que havia algo suspeito nos movimentos do rapaz, foi feita abordagem com o auxílio de um cão farejador.

No local, os militares encontraram sacolas com grande quantidade de crack, muitos quilos de cocaína e uma balança de precisão.

O homem, que tem diversas passagens e responde a processos pelo crime de tráfico de drogas, foi preso e levado para a delegacia do município.