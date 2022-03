Polícia busca pistas de assassinos de dois moradores de rua em Betim

O crime ocorreu à luz do dia na Rua Campos de Ourique, em Betim (foto: Google Street View)

A Polícia Civil ainda não tem pistas dos autores do assassinato de dois moradores de rua, no início da tarde dessa segunda-feira (7/3), na Avenida Campos de Ourique, no Bairro Jardim das Alterosas, em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Um terceiro homem que estava com as vítimas, ficou ferido, mas está fora de perigo.

Segundo informações obtidas pela polícia, os três homens foram perseguidos por um veículo. Um homem que estava no banco de passageiros apontou um revólver e começou a atirar, fugindo em seguida.

Várias testemunhas foram ouvidas, no entanto, nenhuma delas soube descrever o atirador, ou mesmo informar a placa do veículo.



Os policiais apostam em imagens de câmeras de segurança existentes na região. Duas que estavam mais próximas estavam desligadas. A expectativa é por uma terceira, cujas imagens já estão sendo analisadas.