Mineiro e ucraniana tentam convencer família dela a sair de Kharkiv

Ao lado de uma ucraniana, o músico mineiro Jammes de Castro (natural de Frutal, no Triângulo Mineiro), que está em Lviv (cidade a Oeste da Ucrânia e que faz fronteira com a Polônia) em uma operação de ajuda humanitária , tenta, neste momento, convencer a família dela (os pais e dois avós, pais de sua mãe) a fugir de Kharkiv, segunda maior cidade do país e a mais afetada pelos bombardeios russos, para Lviv.