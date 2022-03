Homem tenta parar ônibus que fazia conversão supostamente proibida

Homem deita em frente ônibus no Sul de MG (foto: Reprodução/Redes sociais) Um homem revoltado com o que pensava ser um desrespeito às normas de trânsito tomou uma medida extrema, em Pouso Alegre, nesta sexta-feira (4/3). Ele se colocou na frente de um ônibus - e até mesmo deitou-se perto das rodas dianteiras do veículo - para impedir a circulação. A prefeitura da cidade do Sul mineiro, no entanto, disse que concedeu uma autorização especial à viação.

"Olha, gente! Os ônibus virando onde não pode. Um rapaz fez a boa ação parando... ninguém vai virar ali: nem ônibus nem caminhão", diz uma pessoa que aparentemente está gravando a cena. "Virando no lugar errado e ainda quer atropelar", complementa, ao se referir ao motorista de ônibus.





O pedestre, mesmo com as investidas do motorista, não desiste e, em determinado momento, deita em frente ao veículo, que continua parado, atravessado na pista da Perimetral, atrapalhando o trânsito nos dois sentidos. Ainda é possível ouvir pessoas gritando com o motorista e veículos buzinando.

Conversão proibida...



O local tem conversão proibida. Entretanto, o superintendente de operações da Expresso Planalto de Pouso Alegre, Rafael do Carmo Pinto, afirmou que houve conversa com a prefeitura para que motoristas pudessem passar pelo local, devido à obras na avenida, e que a gestão municipal “autorizou a fazer esse retorno”.

“Infelizmente esse munícipe de Pouso Alegre acreditou que essa era a melhor maneira de resolver. Essa sinalização foi colocada enquanto a Avenida Perimetral estava em obras, e aí, quando melhorou a situação, a ponto do ônibus poder fazer a rotatória - que vai ser o padrão quando finalizar a obra", afirma o superintendente.





"A prefeitura nos autorizou a fazer esse retorno, porque o retorno na rotatória é muito longe e ele atrasa as viagens. E lá não é o itinerário das linhas que vem do São João”, complementa.





... mas nem tanto

De fato, a gestão municipal confirmou a versão da empresa. A prefeitura afirmou que a viação recebeu autorização temporária para fazer o retorno no local com o objetivo de que não tivessem atrasos na linha sul e assim, os usuários do transporte público não sofressem o impacto devido às obras de melhorias na Avenida Perimetral.

“O certo é fazer o que os nossos ônibus estão fazendo. Só que não deu tempo da prefeitura atualizar as placas. E esse cidadão, baseado no que está na placa, achou que ele estava no direito dele de travar a rua. A gente já conversou com a prefeitura para agilizar essa fixação da placa devida, porque o movimento que nós estamos fazendo é legítimo”, completa Rafael do Carmo Pinto.

Reviravolta

Após a repercussão do caso, a prefeitura voltou atrás da liberação. "Reavaliando a situação, o município suspendeu o retorno de ônibus no local e agora os veículos terão que ir até a rotatória da Avenida Ayrton Senna, popularmente conhecida como Dique 1", disse, por nota.

Portanto, vale a sinalização: os coletivos não podem fazer a conversão no ponto onde o homem tentou impedir.

Procurada, a Polícia Militar afirmou que no Centro de Operações Policiais Militares (Copom) e nossos registros "não contém nenhum Boletim de Ocorrência a respeito”.

(Iago Almeida / Especial para o EM)