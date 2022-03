Garoto se transforma em Homem-Aranha na folga e conquista cidade mineira

Gabriel Carle incorpora o Homem-Aranha e deixa as crianças eufóricas ao menos uma vez por semana (foto: Gabriel Carle/Arquivo pessoal) Ele tem 17 anos, é inteligente, trabalhador e muito disciplinado. Diferentemente de jovens que só pensam em mexer no celular ou gastam horas em frente à TV, Gabriel Carle Costa gosta mesmo é de ser um super-herói, mais especificamente o Homem-Aranha. E é assim, vestido como o personagem que solta teias, que o adolescente conquistou Cássia, cidade com 16 mil habitantes no Sudoeste mineiro.





O jovem explica que é apaixonado pelo personagem desde os 8 anos de idade. O que motiva o garoto a sair fantasiado é sentir a felicidade das crianças em ver o Homem-Aranha perto delas. O jovem tem o intuito de participar de projetos sociais em ações com seus personagens - ele também curte muito anime, cujo personagem predileto é o Tobi.

Atração nas festas e nas artes

O jovem é animador de festa infantil, desenhista de realismo e de anime, e gosta muito de fazer artesanato. Ao ser perguntado, revela que o propósito de vida é realizar seus sonhos e poder ajudar o próximo. E diz que o sucesso de tudo isso é ser feliz.





“Nunca desista daquilo que você tem mais vontade, e não deixe ninguém tirar do caminho do sucesso. Com grandes poderes, vêm grandes responsabilidades”, diz o adolescente, ao repetir frase famoso de Peter Parker, o Homem-Aranha dos desenhos.

Homem-Aranha na intimidade pouco antes de espalhar alegria por Cássia (foto: Gabriel Carle/Arquivo pessoal)





Com o Gabriel não tem mesmo tempo ruim: se estiver chovendo, ele assiste a filmes e joga games. Assim que o tempo melhora, pinta cerâmica ou se transforma no Homem-Aranha de Cássia para fazer a alegria da criançada na praça.

Dedicado

Gabriel ganha todo o respaldo da família para realizar seu sonho. Por exemplo: no começo de janeiro, colocou como meta comprar a roupa de Homem-Aranha. Trabalhou e comprou duas roupas do personagem: pagou R$ 130 numa e R$ 95 na outra.

O adolescente ainda mora com os pais - além de duas irmãs -, mas já trabalha a todo vapor. Empacotador de um supermercado da cidade, faz bico aos finais de semana pintando cerâmica ou entregando os jornaizinhos de oferta para o estabelecimento que trabalha.

Depois de uma rotina puxada de tabalho - que ainda conta com animação em festas infantis -, à noite, frequenta o 3º Colegial na Escola Estadual São Gabriel. Questionado sobre a profissão que quer seguir, Gabriel diz que está pensando ainda, mas que, lógico, os estudos vão fazer parte da sua vida.

Alegria da cidade

Geralmente, Gabriel aparece em diversos cantos da cidade, mas tem na Praça Barão de Cambuí, ponto central do município, um dos locais preferidos para divulgar o trabalho. Vai à tarde, que é quando os pais buscam filhos na escola. "Sempre tem alguém que pergunta se eu faço alguma coisa, eu aproveito e já faço a divulgação. Uso as redes sociais para dizer onde estarei” conta.

Gabriel em diversos pontos da cidade mineira (foto: Gabriel Carle/Arquivo pessoal)

Em dois meses, o personagem Homem-Aranha já foi abraçado pelos cassienses e Gabriel, como bom artista que é, se vangloria. "Eu gosto do que faço. Nada como ver rostinho de uma criança alegre ao tirar fotos com o seu personagem”, finaliza.