Casamento coletivo em Itajubá tem inscrições abertas até o dia 15

Casamento coletivo será no Teatro Municipal, em maio (foto: Reprodução/Google Street View) Casais que sonham em oficializar a união e não têm condições financeiras podem participar do 'Casamento Social', oferecido pela prefeitura de Itajubá, no Sul de Minas. Ao todo, são 50 vagas e 30 ainda estão disponíveis, nesta quinta-feira (3/3), à espera dos interessados.

De acordo com a prefeitura, é preciso estar dentro dos requisitos do projeto e se inscrever em um dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), até o próximo dia 15 de março.

Cerimônia no Teatro Municipal

"O casamento social é totalmente gratuito. A oficialização dessa união é feita por um juiz de paz, sendo posteriormente emitida a certidão de casamento", afirma a secretária de desenvolvimento social, Janayna Ferreira.

Casais que forem aprovados devem passar, antes, por dois encontros preparatórios em 8 e 22 de abril, com os temas “Relacionamento conjugal” e “Educação dos filhos”. Até o momento, já são 20 casais inscritos que entregaram toda a documentação.

Como se inscrever

As inscrições são feitas em duas unidades CRAS da cidade. O CRAS Tiengo, que fica na Rua Dr. Xavier Lisboa, 316, bairro Porto Velho, ou no CRAS Luzia Silva Riera, localizado na Rua Luiz Martins Riera, 149, bairro Boa Vista.





Para efetivar a inscrição é necessário apresentar os documentos pessoais, comprovantes de residência e número do CadÚnico (cadastro de programas sociais do Governo Federal). A lista com a documentação exigida está publicada no site da prefeitura.

Podem se inscrever pessoas a partir dos 16 anos de idade. Para quem tem até 18 anos, é obrigatório apresentar a declaração consensual dos pais ou responsáveis. Entre as exigências estão residir em Itajubá há pelo menos dois anos e ter renda familiar de até três salários mínimos.





(Nayara Andery / Especial para o EM.)