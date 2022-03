Criminosos invadem unidade e furtam 60 testes de COVID-19

Ao todo, 60 testes de COVID-19 foram levados (foto: Imagem ilustrativa - Alexandra_Koch/Pixabay) Bandidos invadiram uma creche e furtaram 60 testes de COVID-19 em Carmo do Rio Claro, no Sul de Minas. A Polícia Militar acredita que os criminosos agiram na madrugada desta quinta-feira (3/3).

A Prefeitura de Carmo do Rio Claro informou que o local fica no Bairro Jardim Nossa Senhora Aparecida e é usado no combate ao novo coronavírus. “Ela é uma creche construída na gestão anterior e ainda não foi inaugurada porque precisa de alguns reajustes na obra. Estava sendo usada como Sentinela da COVID-19”, afirma a prefeitura, através da assessoria de imprensa.

A polícia ainda não sabe como os criminosos agiram e o caso é investigado. Até o momento, segundo a gestão municipal, Carmo do Rio Claro soma 3.955 casos confirmados do novo coronavírus e 73 óbitos registrados no município.