Polícia Civil prende homem de 30 anos, acusado de matar idoso em MG

Crime ocorreu em 14 de fevereiro em Cataguases e foi esclarecido pela Polícia Civil no começo do carnaval (foto: PCMG/Divulgação )

A Polícia Civil de Cataguases, na Zona da Mata, esclareceu o assasinato de um idoso, de 68 anos, ocorrido em 14 de fevereiro. O suspeito, um homem de 30 anos, matou a vítima a tiros, foi preso e indiciado por homicídio triplamente qualificado.

Segundo as investigações, no dia do crime, a vítima havia acabado de chegar de motocicleta no local onde foi morto, tendo sido surpreendido com a presença do autor, que também estava de motocicleta. Era por volta das 10h30.

“Após seguir a vítima até o local, imediatamente o autor desceu de sua motocicleta, sacou uma arma de fogo que carregava na cintura e deu seis tiros na vítima. Logo em seguida, fugiu, tomando rumo ignorado”, conta o delegado Marcelo Manna, que presidiu as investigações. O laudo de necropsia constatou que todos os tiros atingiram a nuca da vítima.

Três dias depois do crime, o suspeito havia procurado a Delegacia de Polícia de Cataguases acompanhado de seu advogado, onde assumiu a autoria do assassinato, no entando, Não quis falar qual teria sito a motivação, o que exisgiu uma grande investigação.

“E as investigações apuraram que o autor agiu motivado por desavenças anteriores que tinha com a vítima e seus familiares”, conta Manna.

Com a conclusão do inquérito policial, ele foi encaminhado à Justiça com o pedido de prisão preventiva, e indiciado pelo crime de homicídio triplamente qualificado. O pedido foi deferido e o suspeito encaminhado ao sistema prisional.