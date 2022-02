Jovem que devia a traficantes e quitaria última parcela é morto em BH

Após ser acionada, policia encontrou vítima com vida no local (foto: Polícia Militar/Divulgação)

Um jovem de 22 anos foi assassinado nesse domingo (27), no Barreiro, por dever traficantes na região. O crime aconteceu na rua Carlos Lamarca, no bairro Corumbiara.

Conforme testemunhas, o rapaz foi surpreendido por dois indivíduos que chegaram andando e atiraram várias vezes. Em seguida, fugiram em um carro no sentido Vila Pinho. Militares quando chegaram ao local depararam com a vítima com vida. O jovem foi socorrido para a UPA Diamante, mas não resistiu aos ferimentos.

O pai da vítima teria relatado aos militares, que o filho devia traficantes. A companheira do jovem teria alegado que a dívida era de R$ 4 mil e que nesse domingo seria quitada a última parcela.

No local, há câmeras de segurança que poderão auxiliar nas investigações segundo a polícia.