Motoristas se revoltam com a interdição do trânsito na BR-381, KM 404

Máquinas que atuam a serviço do Dnit trabalham para liberar a pista sentido Belo Horizonte, no KM 404 da BR-381 (foto: PRF/Divulgação) interdição parcial do KM 404, na BR-381, em Bom Jesus do Amparo , irritou os motoristas que estavam parados em uma fila de veículos com mais de 10 quilômetros de extensão no sentido Belo Horizonte, nesta sexta-feira (25/2). Revoltados, eles fecharam a pista que estava livre, sentido Vale do Aço. As duas pistas são separadas por uma mureta, que foi quebrada por uma retroescaveira, a serviço do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), para liberar o tráfego no sentido inverso.

O trânsito no KM 404 estava sendo feito em meia pista desde a madrugada de segunda-feira (21/2), quando um deslizamento de terra bloqueou parcialmente a pista. Na madrugada desta sexta-feira (25/2), uma carreta carregada de arame tentou passar pelo local e ficou entalada, com muita terra impedindo a sua passagem, causando a retenção.

Para chamar a atenção do Dnit e da PRF, os motoristas fecharam a outra pista, que estava livre. Edmilson Pinho, que tem uma empresa de transportes, disse que um motorista que atua para a sua empresa está parado no KM 404 desde às 3h, com um passageiro que segue para Nova Lima.

“Tá tudo parado lá, e o passageiro, que teria de estar em Nova Lima às 7h, para trabalhar, continua no carro, com fome e sede”, disse Pinho.

As máquinas que atuam a serviço do Dnit continuam no local tentando liberar o trânsito, que será permitido nos dois sentidos, pela pista que antes permitia o tráfego apenas no sentido Belo Horizonte/Vale do Aço. Essa pista, que havia sido interditada pelos manifestantes, foi liberada por volta das 12h, pelo acostamento.