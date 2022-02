Barreira cai na BR-381, deixa pista mais estreita e causa apreensão

A pista estreita no KM 404 da BR-381 mede apenas 2,7 metros e não permite passagem para veículos com excesso lateral (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Motoristas que precisam passar pela BR-381, no trecho que vai ao Espírito Santo, precisam ficar atentos a mais um obstáculo. Uma queda de barreira ocorrida na noite de segunda-feira (21/2) deixa a pista em direção à capital mineira mais estreita no KM 404 da estrada, justamente no trecho conhecido como Rodovia da Morte.