'Não vou deixar o sonho dele morrer', diz namorada de vítima das chuvas

Uma vida toda pela frente, com talento, disposição para realizar os sonhos e ganhar a fama. É desta forma que o jovem Gabriel Melo Soares, de 19 anos, projetava sua carreira de compositor e músico nos clipes exibidos para amigos e familiares em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. No entanto, todos esses desejos foram disseminados pelas chuvas em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro.

Uma das centenas de vítimas da tragédia, Gabriel foi encontrado morto pelos bombeiros na noite dessa segunda-feira (22/2) próximo à Vila Felipe, onde ele curtia as férias na casa de parentes. A comunidade foi uma das mais afetadas pelos temporais na cidade fluminense.





Segundo informações dos familiares, Gabriel havia chegado a Petrópolis na tarde de segunda-feira passada (14/2) para passar férias. No momento dos temporais, o jovem estava na casa da avó, que foi resgatada, e dos tios e primos, que ainda estão desaparecidos.

Familiares do jovem foram ao Instituto Médico Legal (IML) de Petrópolis para cuidar dos procedimentos burocráticos para a liberação do corpo. Não há ainda definição de horário e local de velório e sepultamento.

'Não vou deixar o sonho dele morrer'

Gabriel trabalhava em uma loja de brinquedos em Juiz de Fora e também era cantor de trap (subgênero dos estilos rap e pop), fazendo vários shows na região.

A namorada Ingrid Pogianelo revelou que Gabriel havia deixado a música "Sou o menor de 1 milhão de dólares" já gravada, mas a produção do clipe não foi feita. A intenção do músico era de que a gravação fosse feita justamente em Petrópolis. "Vou postar a música para ele. Não vou deixar o sonho dele morrer", ressalta.





No meio artístico, Gabriel era conhecido por Soares Real. No perfil no Youtube, há quatro músicas gravadas: Gestor financeiro, Armas & rosas, Antes de eu morrer e Cavalo Branco. Segundo dados da plataforma Spotify, as canções tiveram mais de 3 mil visualizações e alcance em 18 países.

"Estamos todos muito abalados. É um choque terrível. Foi (um momento) muito desesperador. A gente estava com muita fé de que ele estava vivo. Foram muitos dias de angústia. Fiquei sem dormir e sem comer por dias e tudo perdeu o sentido. Dói muito", conta a namorada.

A jovem se recorda com satisfação de que Gabriel compôs uma música para ela em seu aniversário. Segundo a namorada, a vítima havia se esforçado muito para comprar vários equipamentos de som para gravar as músicas em carreira solo - os aparelhos foram cedidos a um de seus primos, que também canta e compõe.

Ela diz que vai se lembrar de Gabriel como alguém sempre sorridente e feliz: "Ele era muito alegre, perfeito, amava a vida, amava tudo. Era muito talentoso no que fazia. Independentemente de qualquer coisa, estava com um sorriso lindo no rosto, sempre positivo. Tínhamos muito orgulho dele".





Mais desaparecidos

Outras 82 pessoas estão desaparecidas em Petrópolis, de acordo com balanço feito pela Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros. As equipes de resgate que atuam nos locais de desabamento e deslizamentos já confirmaram 182 mortes, sendo 111 mulheres, 71 homens e 32 crianças.

Desse total, 168 foram identificados, 152 encaminhados para funerárias e os demais aguardam as famílias para a liberação. O IML também confirmou que as autoridades resgataram outros sete despojos (fragmentos de corpos), que serão analisados.