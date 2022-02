Com carro de prefeitura, homem assalta garota de programa e acaba preso

Carro foi visto pela polícia na Rua Ceará, perto do Hospital São Lucas. Lá, uma perseguição começou (foto: Reprodução da internet/Google Maps)

Um homem de 36 anos foi preso após assaltar uma garota de programa e resistir à abordagem e policiais militares na madrugada desta terça-feira (22/2) na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O homem era servidor da prefeitura de um município do Vale do Jequitinhonha e estava na capital mineira em um carro oficial. Segundo o Executivo local, assim que a notícia chegou ele foi exonerado.









Os policiais deram ordem de parada para o condutor do Doblo, mas ele fugiu. De acordo com a PM, para tentar escapar, ele entrou na contramão de algumas das principais avenidas na área hospitalar, ultrapassou o sinal vermelho, chegou a subir na calçada e tentou bater em viaturas.





A perseguição só parou quando o homem acabou voltando à Rua Ceará com o veículo danificado. Dois pneus haviam estourados e um dos equipamentos já havia se soltado de uma das rodas. Mesmo assim, ele desembarcou e tentou fugir a pé.





A Polícia Militar relata que ele entrou em luta corporal e foram necessários vários militares para conseguir imobilizá-lo e algemá-lo. O homem estava agressivo e parecia ter usado drogas ou álcool.





Assalto





Conforme a PM, a jovem que estava no Honda Fit tem 18 anos e se identificou como garota de programa. Ela contou que estava na Avenida Afonso Pena no fim da noite passada quando a Doblo, plotada com adesivos de uma prefeitura, se aproximou e começou a negociar um programa com ela. O combinado era de que ela ficaria com ele até as 2h. A jovem aceitou e eles foram para um hotel no Bairro Funcionários.





Chegando lá, segundo ela, ele usou vários pinos de cocaína e consumiu bebidas alcoólicas. Depois do programa, ela ligou para um motorista de aplicativo buscá-la. Enquanto isso, ela aguardava no carro do cliente.





Foi quando ela foi surpreendida pelo homem que segurava um objeto, disse estar armado e mandou ela entregar o celular e R$ 100 que estavam com ela. A jovem desembarcou rapidamente e o homem fugiu. Logo em seguida, o motorista que ela acionou chegou. Ela contou o que havia acontecido e eles seguiram o veículo.





De acordo com a PM, dentro do carro do suspeito foi encontrada uma parafusadeira, que pode ter sido usada por ele para simular uma arma de fogo, além de um microtubo de cocaína, um celular e R$ 20. No bolso do suspeito, conforme os policiais, ainda havia outro microtubo da droga e R$ 10. O carro da prefeitura foi apreendido e levado para um pátio. O suspeito se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ainda segundo a polícia, Câmeras do Olho Vivo registraram parte da ação na madrugada. A Polícia Civil informou, no fim desta manhã, que a ocorrência ainda estava em andamento na Central Estadual do Plantão Digital.





O que diz a prefeitura





O Estado de Minas entrou em contato com a Prefeitura de Divisópolis sobre a questão. Por meio de nota, o prefeito Euder de Lima Rosemberg Mendes (PP) informou que tomou conhecimento da ocorrência às 8h de hoje e que o homem detido era motorista da prefeitura e teria ido a Belo Horizonte levar pacientes para uma consulta médica.





O prefeito, ainda, “Esclarece ao final que é lamentável o caso concreto, exige ainda resposta rápida e enérgica do poder publico que de pronto exonerou de forma imediata ‘ex officio’ a bem do serviço público”, o suspeito.