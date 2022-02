Grávida e idoso são assaltados em depósito de gás

PM foi acionada e descobriu que criminosos já eram conhecidos (foto: Polícia Militar/Divulgação)

Dois homens, de 24 e 27 anos, foram detidos suspeitos de assaltar um depósito de gás na tarde dessa quinta-feira (3/2) no Bairro Três Barras, em Contagem, na Grande BH. Um idoso de 71 anos e a proprietária do local, de 30, que está grávida, foram rendidos pelos criminosos.









O idoso foi empurrado pelos criminosos e chegou a sofrer escoriações. Eles o levaram até os fundos do depósito na intenção de entrar no escritório do estabelecimento, mas a porta estava trancada. No mesmo endereço há uma casa, que foi invadida pela dupla.





Lá, eles encontraram a proprietária, que repousava em um quarto. Um dos homens entrou, pegou um celular e uma câmera fotográfica e passou a exigir dinheiro. Ao ver que o aparelho telefônico era de um modelo que tem rastreador, ele desistiu do roubo.





Os criminosos tomaram a chave do carro de uma das vítimas, mandaram os dois ficarem quietos e fugiram. Pouco depois, o idoso foi até a rua e parou um motociclista perguntando se ele tinha visto os criminosos, e ele contou ter visto dois homens entrando em um Fiat Premium branco.





Câmeras de segurança de um imóvel vizinho registraram os homens entrando e saindo correndo do depósito. A Polícia Militar (PM) foi acionada e a equipe reconheceu a dupla como responsável por diversos crimes.





Os policiais foram até o condomínio onde eles moram e encontraram o carro usado no roubo. Dentro do veículo estava uma arma falsa e documentos de uma das vítimas.



O primeiro a ser detido foi o homem de 24 anos que, segundo a PM, confirmou envolvimento no assalto, mas disse que só dirigiu o carro, que pertence a ele.



O outro homem foi encontrado em casa e, conforme o boletim de ocorrência, disse que participou do assalto “porque estava precisando de dinheiro”.



As roupas que ele usava no assalto estavam ao lado da cama. O carro foi rebocado e os homens foram encaminhados à Polícia Civil.