Vídeo de cachorro sendo levado por enxurrada viraliza nas redes sociais

As fortes chuvas causaram problemas para alguns moradores da capital (foto: Reprodução)

Um cachorro tentou atravessar uma ponte na Rua Santo Inácio De Loyola, no Conjunto Felicidade, em Belo Horizonte, e foi levado pela enxurrada, nesta quinta-feira (3/2). O vídeo viralizou na internet. Segundo a manicure e moradora do bairro, Maria da Conceição, os moradores tentaram tirar o cão do local duas vezes, mas ele acabou retornando. Até o momento, o cachorro não foi encontrado.