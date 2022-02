Ministério Público considera inconstitucional a lei 'anti-Buser' em Minas

Justiça Federal no Rio de Janeiro chegou a proibir operação do aplicativo Buser (foto: Divulgação/Buser)

O Ministério Público de Minas Gerais é favorável ao pedido de inconstitucionalidade da lei "anti-Buser", aprovada pela Assembleia Legislativa em setembro de 2021 e vetada pelo governador Romeu Zema. O órgão reavaliou a lei a pedido da Federação de Serviços do Estado.

De acordo com o MPMG, "as limitações ditadas pela norma estadual violam o princípio da livre concorrência e, por isso, a proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional".

A Federação entende que, além de impactar a livre concorrência do setor, a lei afeta a liberdade de escolha dos passageiros, prejudicando-os.

"O excesso de burocracia prejudica, de um lado, as pessoas jurídicas que apresentam novo modelo de negócio para o transporte coletivo de passageiros e, de outro, as pessoas físicas - consumidores - que terão, na prática, menor possibilidade de escolha, sendo certo que não são efetivamente beneficiados com as vedações".

ALMG derruba veto de Zema sobre transporte fretado

Em novembro do ano passado, porr 40 votos a 17, os deputados da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) derrubaram o veto parcial do governador Romeu Zema (Novo) à Proposição de Lei 24.886, de 2020, que regulamenta o fretamento de veículos de transporte coletivo para viagens intermunicipais e metropolitanas. Eram necessários 39 votos para derrubar ou manter o veto. Sendo assim, a Lei 23.941 passa a valer com o texto aprovado em dois turnos pelo Legislativo.

Os pontos vetados por Zema em setembro correspondiam aos artigos 3º, 4º, 5º e aos incisos I e III do artigo 6º do projeto. Trata-se dos itens mais criticados pelos fretadores que atuam por meio de aplicativos como a Buser, tais como obrigatoriedade de apresentação de uma lista de passageiros com seis horas de antecedência e a exigência de que os clientes façam a viagem de ida e volta, o chamado "circuito-fechado". Zema também barrou a proibição aos ônibus de pararem em rodoviárias e à compra de passagem por meio de terceiros ou por aplicativos.