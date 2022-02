Caminhão tomba e mata motorista em BH

Caminhão betoneira carregado com concreto tombou durante o trajeto de Santa Luzia, na Grande BH, ao Bairro Serra, no Centro (foto: BHTrans/Divulgaçaõ)

O motorista de um caminhão betoneira morreu na manhã desta terça-feira (22/2) após o veículo tombar na Avenida José Cândido da Silveira, no Bairro União, Região Nordeste de Belo Horizonte.









Testemunhas contaram aos agentes que o caminhão descia a avenida, quando bateu no meio fio e capotou. O motorista tentou pular do assento antes do tombamento, mas não conseguiu.





Conforme os militares, o veículo transportava congreto de Santa Luzia, na Grande BH, para uma obra no bairro Serra, Região Centro-Sul da capital.