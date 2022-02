Motorista morre após caminhão desgovernado bater em casa

O motorista foi encontrado sem vida em meio aos escombros (foto: Divulgação (Polícia Militar/PMMG))

Um motorista de 56 anos morreu após o caminhão dele atingir uma residência em São Gotardo, no Alto Paranaíba. O acidente aconteceu nessa terça-feira (15/02) e causou vários estragos no imóvel, localizado na Rua João de Souza, no Bairro Bela Vista.

Segundo a Polícia Militar, uma testemunha disse que o caminhão desceu a Rua São Pedro desgovernado e não completou a curva no cruzamento com as ruas Cândido Lopes e João de Souza, batendo no muro da residência.



O veículo ainda atingiu o portão da garagem e a parede de um dos quartos da casa. Com o impacto, parte do telhado da casa desabou. Um automóvel VW/GOL que estava na garagem foi destruído.

O motorista do caminhão foi encontrado nos escombros, já sem sinais vitais.



Ainda de acordo com o Boletim de Ocorrência, ele não era habilitado para conduzir aquele tipo de veículo, ou seja, a categoria da CNH era incompatível.



O morador da casa estava numa varanda, aos fundos do imóvel, e não foi atingido.

A perícia técnica da Polícia Civil compareceu ao local e procedeu com os trabalhos de praxe. A suspeita é que o caminhão tenha perdido os freios.