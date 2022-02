Criança escapa da morte após caminhão desgovernado descer ladeira em Minas

Caminhão despenca em ladeira de São João del Rey e por pouco não mata criança (foto: Redes sociais)

Uma criança escapou da morte na manhã desta terça-feira (15/2), quando um caminhão desceu desgovernado, de ré, na Rua Altamiro Flores, Bairro Alto das Mercês, em São João del Rey, no Campo das Vertentes. A criança estava indo para a escola e, por sorte, estranhou o barulho, olhou para trás e viu a aproximação do veículo, saltando para o lado. O caminhão tinha sido roubado, em Barbacena, na noite anterior.

Segundo Boletim de Ocorrência (BO) da Polícia Militar, testemunhas contaram que o motorista do caminhão, identificado como L.C., de 32 anos, teria chegado ao alto da referida rua, de madrugada, estacionando o veículo.





No entanto, segundo estas testemunhas, o motorista teria passado a madrugada num bar, bebendo, e teria, também, feito o consumo de drogas. Pela manhã, teria retornado ao caminhão, tentando arrancar, mas não conseguiu e o veículo morreu.

Nesse instante, o motorista tentou novamente, no tranco, descendo de marcha a ré, mas perdeu o controle da direção e o veículo desceu a ladeira, batendo em casas e arrebentando muros, até capotar.





Segundo os policiais, depois do acidente, o motorista teria tentado fugir do local, mas foi perseguido e alcançado por quatro homens, que começaram a espancá-lo, tentando, ainda, levá-lo de volta ao local do acidente. Nesse instante, os policiais chegaram e salvaram o homem, que foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, depois de ser medicado.





E na delegacia, foi descoberto de que o caminhão tinha sido roubado, na noite de segunda-feira (14/2), no Bairro Nossa Senhora da Penha, em Barbacena. O homem está preso em São João del Rey. Os agressores também foram detidos e liberados depois de prestar depoimento.