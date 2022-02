Rodovia parcialmente interditada após deslizamento é liberada em Minas

O serviço para a retirada de terra e pedras foi feito com ajuda de uma caminhão pipa e uma pá carregadeira. O trecho interditado parcialmente fica na KM 58 da BR-146.

A BR-146 foi desobstruída por completo e o trânsito voltou à normalidade nesta terça-feira (22/2), depois de um deslizamento de terra cair sobre a pista e causar interdição parcial ontem (21/2). O fechamento de uma pista ocorreu na altura da cidade de Serra do Salitre, no Alto Paranaíba, e o trânsito ficou lento durante o período.

O deslizamento de terra aconteceu na segunda por causa de fortes chuvas na região.



O trânsito, que fluía lentamente com sistema pare e siga, voltou ao normal, o que ajuda também no tráfego extra recebido da BR-365.

Este trecho próximo ao distrito de Catiara, no município do Alto Paranaíba, também é rota alternativa para quem originalmente passaria por Patos de Minas. Quem viaja pela BR-365 hoje, deve desviar a rota antes do KM 28, fechado desde o dia 13