Deslizamento de terra fecha parcialmente a BR-146, em Serra do Salitre

Local segue com trânsito em uma faixa (foto: Divulgação/PMMG)

Um deslizamento de terra fechou parcialmente a rodovia BR-146, na altura do município de Serra do Salitre, no Alto Paranaíba. Os veículos que passam pelo local precisam trafegar no esquema pare e siga, pois não há previsão de liberação da via por completo.