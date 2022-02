Carreta desgovernada desce avenida, arranca postes e provoca pânico em MG

A carreta parou depois de arrancar postes e palmeiras (foto: Reprodução Redes Sociais) Uma carreta se desprendeu de seu cavalo mecânico e desceu de ré, desgovernada, pela Avenida Tancredo Neves, no Bairro Caladinho, em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço. O acidente aconteceu por volta de 13h30 desta segunda-feira (21/2) e assustou as pessoas que passavam pelo local.

A carreta se soltou depois que o motorista do veículo parou no alto da avenida, em uma oficina mecânica, e desengatou a carreta para o conserto que seria feito. Ele se descuidou e não calçou as rodas da carreta, que desceu desgovernada.

Quando ela se soltou, começou a descer de forma lenta, até atingir alta velocidade na parte mais íngreme da pista. A carreta subiu no canteiro central da avenida, derrubou dois postes de iluminação e arrancou duas palmeiras.

Lá embaixo, bateu em um automóvel que estava estacionado. Os motoristas que subiam a avenida, mesmo sem acreditar no que viam, conseguiram desviar. A Polícia Militar informou que o motorista da carreta não estava alcoolizado e a documentação do veículo estava em situação regular.