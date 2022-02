Chuva forte provoca estragos e inundações em Belo Horizonte

Chuva provocou alagamentos e danificou freezer e computador em restaurante (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) Diversas ruas e avenidas de Belo Horizonte sofreram com as fortes chuvas desta segunda-feira (21/2), que provocaram alagamentos e diversos prejuízos. Apesar disso, a Defesa Civil apontou que apenas a Região Centro-Sul teve forte probabilidade de risco geológico. As regiões Noroeste, Leste e Venda Nova apresentaram risco moderado.

“Em todos os anos, a avenida fica alagada quando chove. O restaurante fica no meio da avenida. A chuva de hoje fez com que a água aumentasse 70 centímetros em seu nível e estragou computadores e freezer”, afirmou a gerente do restaurante, Ana Maria da Silva.

“Os clientes tiveram de subir nas mesas para não se molhar. Os funcionários rapidamente fizeram a limpeza e o restaurante voltou a funcionar. Infelizmente, a prefeitura nunca propõe uma solução. Belo Horizonte é uma cidade com infraestrutura e poderia ter uma solução para esse problema, que ocorre com frequência”, completou.

Uma barbearia na mesma avenida também sofreu com os efeitos da chuva. Trabalhadores do local se mobilizaram para retirar a água que entrou dentro do estabelecimento.

A Defesa Civil informou sobre a possibilidade de inundação na Regional da Pampulha, já que havia risco de transbordamento dos córregos Ressaca e Coqueiros. Algumas vias foram bloqueadas, mas depois voltaram a ter o fluxo liberado.

Já o Bairro São João Batista, uma árvore caiu sobre a fiação elétrica e um veículo que estava estacionado. Segundo os bombeiros, ela ficou impossibilitada de sair devido ao risco de eletrocussão. A Cemig foi acionada para desligar a rede.