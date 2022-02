Confira como ficam as restrições para veículos de carga durante feriados

Estarão proibidos de circular os veículos de carga tipo bitrens, treminhões e rodotrens, cegonheiras, cargas indivisíveis e, veículos com até duas unidades (foto: Mário Chrispim / DER-MG)

O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) publicou no Diário Oficial do Estado, nesta quarta-feira (23/2), portaria que restringe a circulação de veículos de grande porte durante os feriados do Carnaval, Semana Santa e Final de Ano, nas rodovias estaduais de pista simples, em função do aumento significativo do fluxo de veículos nas datas.O objetivo é promover mais segurança a todos os usuários que trafegam pelas estradas estaduais nesses períodos. A medida foi definida pela portaria nº 3950 e determina o seguinte cronograma:

CARNAVAL

DATA DIA HORÁRIO

25/2/2022 sexta-feira 16h às 22

26/2/2022 sábado 6h às 12h

1/3/2022 terça-feira 16h às 22h

2/3/2022 quarta-feira 6h às 12h

SEMANA SANTA

DATA DIA HORÁRIO

14/4/2022 quinta-feira 16h às 22h

15/4/2022 sexta-feira 6h às 12h

16/4/2022 domingo 16h às 22h

FIM DE ANO

DATA DIA HORÁRIO

23/12/2022 sexta-feira 14h às 22h

24/12/2022 sábado 6h às 12h

25/12/2022 domingo 16h às 22h

30/12/2022 sexta-feira 14h às 22h

31/12/2022 sábado 6h às 12h

1/1/2023 domingo 16h às 22h



Nesses dias e horários, estarão proibidos de circular:

os veículos de carga tipo bitrens, treminhões e rodotrens (com mais de duas unidades, sendo uma tratora e as demais tracionadas e comprimento entre 19,80 e 30 metros);

cegonheiras (com duas unidades e de 22,40 metros de comprimento);

cargas indivisíveis (que excedam as medidas regulamentadas)

veículos com até duas unidades, acima de 2,60 metros de largura ou mais de 4,40 metros de altura, ou acima de 18,60 metros de comprimento, portando ou não Autorização Especial de Trânsito (AET).





"Os motoristas de veículos de grande porte que não respeitarem as restrições estarão sujeitos às penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro, o que representará a perda de quatro pontos na carteira, multa de R$ 130,16 e retenção do veículo até o término do horário limite", informou.