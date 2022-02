Homem de 24 anos é preso em blitz com celulares em caixas lacradas

Homem é investigado por integração de organização criminosa, furto qualificado, explosão de terminais bancários eletrônicos, homicídio qualificado, roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (foto: PCMG/Divulgação )

Um homem de 24 anos procurado pela Justiça foi preso durante uma blitz com sete celulares em caixas lacradas, em Curvelo, Região Central do estado.De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), O homem apresentou uma carteira de motorista falsa e levantou a suspeita dos policiais.Os militares desconfiaram da legitimidade do documento após consultarem fotos em sistema policial com fotografia divergente da apresentada na habilitação de condutor.Em buscas realizadas no veículo do suspeito, foram encontrados os celulares sem notas fiscais ou documentos que atestassem origem dos aparelhos.Segundo a corporação, ele foi levado à delegacia, onde apresentou outro nome falso.A polícia elaborou laudo pericial com coleta do padrão datiloscópico do suspeito e, por meio de levantamento de inteligência, concluiu que se tratava de indivíduo com quatro mandados de prisão em aberto.Ele é investigado por integração de organização criminosa, furto qualificado, explosão de terminais bancários eletrônicos, homicídio qualificado, roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.Além do cumprimento dos mandados de prisão, o homem foi também autuado em flagrante por uso de documento falso e falsa identidade.