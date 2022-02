Polícia apreende iguanas que seriam entregues pelos Correios em Valadares

As iguanas dentro da caixa de papelão durante a apreensão feita pela Polícia Civil (foto: Polícia Civil de Minas Gerais Divulgação) Duas iguanas chegaram nesta sexta-feira (18/2) a Governador Valadares, no interior de Minas, dentro de uma caixa de papelão despachada pelo Sedex nos Correios da cidade de Suzano, SP. A encomenda tornou-se incomum quando a coordenação de segurança corporativa dos Correios notou que o conteúdo da caixa se mexia muito.

A caixa passou pelo Raio-X e o mistério foi desvendado. Havia dois répteis dentro da embalagem. A Polícia Civil de Minas Gerais foi comunicada e os policiais do Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema), de Belo Horizonte, acionaram a inspetoria de investigadores em Governador Valadares.

O Raio-X mostrando os répteis dentro da caixa enviada pelos Correios (foto: Polícia Civil de Minas Gerais Divulgação)

Os animais foram apreendidos, e o homem que recebeu a encomenda, um médico veterinário de 30 anos de idade, foi encaminhado à delegacia, onde foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) com base no artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais. Ouvido pela autoridade policial, o médico veterinário disse que havia comprado as iguanas, pela internet, para a sua família.

O artigo 29 da Lei de Crimes ambientais determina uma pena de detenção de seis meses a 1 ano, para quem matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

A Polícia Civil encaminhou as iguanas à Polícia Ambiental, que vai providenciar a destinação correta dos animais.