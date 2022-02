Dupla suspeita de matar motorista de aplicativo na Grande BH é presa

Margarete foi assassinada com um tiro na nuca no dia 10 de outubro de 2021 (foto: Arquivo Pessoal)

A Polícia Civil concluiu, nesta sexta-feira (18/2), as investigações sobre a morte da motorista de aplicativo Margarete Nascimento, mãe de três filhas. Os suspeitos estão presos, dois homens de 19 e 20 anos.

Ela foi assassinada com um tiro na nuca no dia 10 de outubro de 2021 e o corpo foi encontrado na Serra do Rola Moça. O real motivo da morte da motorista ainda não está definido, de acordo com o delegado Welington Martins Faria em entrevista ao "portal R7".

"Nós não conseguimos chegar a este real motivo da vítima ter sido assassinada. Se foi somente para roubar o carro, o cartão e o celular ou se houve alguma relação dela ligada a alguma tentativa de abuso sexual, mas a necrópsia não constatou nenhuma violência sexual", disse.

No dia do assassinato, Margarete estava trabalhando. Ela atendeu uma corrida no Bairro Vale do Jatobá, no Barreiro. "Assim que ela atendeu essa chamada, ela desapareceu", disse o delegado.

A motorista ficou dois dias desaparecida. O corpo foi encontrado após o carro alugado por ela ter sido rastreado e localizado.

A polícia teve acesso a uma câmera de segurança na Avenida Perimetral 2, que registrou o momento em que o carro foi abandonado. A polícia chegou aos suspeitos após eles realizarem um assalto com reféns no dia 20 de novembro, no bairro Palmeiras. Um deles estava com a arma que matou a motorista de aplicativo.

"A gente conseguiu solicitar o instituto de criminalística para fazer o exame da arma e o projétil retirado do corpo da vítima", disse o delegado.

O segundo suspeito que havia escapado foi detido em janeiro, em Conceição do Mato Dentro.

"Ele arrumou um emprego em um supermercado da região. Graças à perspicácia da população, identificaram uma pessoa diferente na cidade pequena e ele foi preso", explicou.

Com informações do portal R7