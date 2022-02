Maternidade Odete Valadares pede doações de leite humano

Maternidade Odete Valadares já contribuiu com quase 130 mil litros de leite a mais de 50 mil prematuros do estado de MG (foto: Google Street View/Divulgação) A Maternidade Odete Valadares, em Belo Horizonte, convoca doadoras para o abastecimento do Banco de Leite Humano (BLH/Mov) . Com 35 anos de atuação, o serviço – que já contribuiu com cerca de 130 mil litros de leite a mais de 50 mil bebês prematuros – está em um momento de atenção relacionado aos estoques.





Segundo a coordenadora do BHL/Mov, Maria Hercília Barbosa, historicamente, durante essa época do ano, a unidade passa por uma queda significativa nos índices de captação de leite.

"A reserva está abaixo do ideal para atendimento aos prematuros. Por conta do período de férias, muitas das nossas doadoras se ausentam no início do ano". Maria Hercília Barbosa



Captação de leite não apresenta riscos





A doação de leite pode ser realizada por toda mulher que possua exames de pré-natal negativos e atualizados. Todas as orientações sobre o cadastro e o processo de recolhimento são passadas pelo telefone de contato.





BHL/Mov também oferece orientações gratuitas sobre cuidados com a mama

Além de ser o responsável pelos cursos de manejo clínico do aleitamento materno e pelo monitoramento e assessoria técnica de todos os BLHs e postos de coleta de Minas, o Banco de Leite da Mov realiza a captação, processamento, controle de qualidade e distribuição de leite humano pasteurizado.





O serviço também oferece orientações gratuitas sobre os cuidados com a mama, suporte para as mães com dificuldades para amamentar, atendimento pediátrico psicológico e nutricional.





Leite materno protege contra diversas doenças

A coordenadora do BLH/Mov ressalta a importância do leite materno para todos os bebês, sobretudo para os doentes ou prematuros, que estão em unidades de terapia intensiva e em cuidados intermediários neonatais.





“Entre os vários benefícios, o leite fornece anticorpos importantes para o fortalecimento do sistema imunológico dos recém-nascidos. Protegendo contra infecções respiratórias e alergias, diarreias, além de diminuir o risco de colesterol alto, diabetes, obesidade e hipertensão”, enumera.

Serviço

Banco de Leite Humano da Maternidade Odete Valadares





Local: Avenida do Contorno, 9.494, Barro Preto – BH.





O BLH/Mov atende as pacientes externas apenas com agendamento por telefone. O atendimento externo é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.





O cadastro para doação de leite pode ser realizado pelo telefone (31) 3298-6008 ou 3337-5678.