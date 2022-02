Idoso sai para pescar e é encontrado morto por parente

Um idoso que saiu para pescar foi encontrado morto na zona rural de Presidente Olegário, Região Noroeste de Minas Gerais. Segundo familiares, ele saiu de casa no sábado (19/02) e não retornou.

A Polícia Militar informou que um familiar relatou ter feito buscas por conta própria. Ele percorreu as margens do Rio Paranaíba e encontrou o corpo do idoso, próximo a uma lagoa formada pela cheia do rio, na região rural de Boa Vista.