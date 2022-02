Idoso é atropelado por homem inabilitado e com sintomas de embriaguez; veja

Câmera de segurança flagra o momento do acidente (foto: TV Boa Esperança/divulgaçao)

Um idoso de 66 anos foi atropelado por um motorista inabilitado e com sintomas de embriaguez. O caso aconteceu em Boa Esperança, no Sul de Minas, no sábado (19/02) e foi flagrado por um circuito de segurança (veja vídeo abaixo). O homem foi preso no local e a vítima segue internada no CTI.

De acordo com a polícia, o caso aconteceu no centro de Boa Esperança. As imagens de um circuito de segurança flagraram o acidente e a movimentação no local. Com o impacto da batida, Israel Arcanjo da Costa, de 66 anos, foi arremessado para cima do guincho e caiu no chão.







“Meu pai tem um auto socorro, e o guincho, que estava estacionado em frente ao estabelecimento, é dele. A casa dele é bem perto, fica na esquina. Ele estava conversando com o motorista do guincho, aguardando para ir para a casa da irmã dele comemorar o aniversário da minha tia, quando tudo aconteceu”, explica Alisson Costa, lavrador, filho do idoso.

Populares perceberam o fato e se aproximaram para ajudar. Alisson também estava perto e foi socorrer o pai. “Na hora, eu só pensei em socorrer meu pai. Nem preocupei em ver o motorista”, diz.

As imagens compartilhadas também mostram que o motorista do veículo parou o carro para ver o que aconteceu e, em seguida, deu ré para se aproximar.



Segundo a polícia, o motorista do carro, de 23 anos, foi preso no local do acidente. O jovem não é habilitado e estaria com sintomas de embriaguez.

“A gente quer justiça, que ele pague pelo que fez. Porque eu já perdi um irmão com acidente envolvendo motorista embriagado. É muito triste”, ressalta.



Segundo a família, o idoso foi socorrido e levado para o hospital com fraturas nas costas e na cabeça. Na sequência, ele foi transferido para o Hospital Regional, em Varginha.

“Ele quebrou algumas costelas e teve fratura na cabeça. Ele está no CTI. A previsão é que ele fique em coma até quinta-feira (24/02). Se Deus quiser, tudo vai acabar bem”, conta.