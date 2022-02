Funcionária de motel é estuprada em BH

Motel em que recepcionista foi estuprada fica na Rua Abaeté (foto: Google Maps) A recepcionista de um motel no Bairro Bonfim, Região Noroeste de Belo Horizonte, foi estuprada por dois homens na madrugada desta segunda-feira (21/2).









Segundo a funcionária, um deles permaneceu com um capacete branco o tempo todo. O outro, usava um boné. Os acessórios impediram que ela fornecesse uma descrição detalhada dos bandidos. Ela só conseguiu registrar que ambos usavam jeans e eram pardos.





Ao saírem, os estupradores roubaram R$ 90 do caixa, além do celular da funcionária. Eles também levaram o HD do circuito de segurança, o que impossibilitou que a PM obtivesse pistas dos suspeitos.





Muito abalada, a recepcionista foi encaminhada ao Hospital Odilon Behrens.