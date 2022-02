Homem é preso por aplicar o golpe da falsa instalação de TV por assinatura

Os crimes foram cometidos em cidades do Sul de Minas entre 2018 e 2021 (foto: PIxabay/ reprodução)

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu um homem de 42 anos, foragido da Justiça desde novembro do ano passado, suspeito por envolvimento em crimes de estelionato cometidos em Lavras, no Sul de Minas.





A informação foi divulgada nesta segunda-feira (21/2). O homem foi localizado na última sexta-feira (18/2), no Bairro Bela Vista, em Lavras, na casa de um sobrinho, também investigado por participar do esquema criminoso.Com a localização da dupla, outros membros da família suspeitos foram detidos: o filho dele, de 27; as companheiras deles, de 21 e 26 anos; e o ex-sogro do preso, de 72.Conforme apurado pela polícia, o preso liderava um grupo investigado por aplicar o chamado "golpe da falsa instalação de TV por assinatura".Os suspeitos instalavam aparelhos que captariam sinais de TV por assinatura, quando na verdade os equipamentos utilizados não eram capazes de receber as transmissões.Os serviços eram ofertados por R$ 500 em páginas de redes sociais.A Polícia Civil apurou que, entre os anos de 2018 e 2021, foram cometidos dezenas de crimes no município de Lavras e região por parte da associação criminosa, composta por membros de uma mesma família.