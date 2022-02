BH: 2ª dose começa a ser aplicada em crianças de 10 anos na próxima semana

Crianças de 10 anos começam a receber a segunda dose da vacina contra a COVID-19 na próxima semana em BH (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) A aplicação da segunda dose da vacina contra a COVID-19 em crianças, em Belo Horizonte, deve começar na próxima quinta-feira (24/2). segundo informação da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).









As pessoas de 35, 34, 31 e 30 anos, residentes na capital mineira, também devem ficar atentos ao calendário de vacinação. A dose de reforço para estas faixas etárias estará disponível a partir da próxima quarta-feira (23/2).





A PBH enfatiza ainda que serão realizadas ações de repescagem para grupos prioritários e faixas etárias já convocadas, seja para aplicação de primeira dose, segunda dose, reforço e adicional, ou quarta dose. Esta última exclusivamente para pessoas com alto grau de imunossupressão de 18 anos e mais.



Doses de reforço atrasadas

A PBH informa que desde o início da convocação para a terceira dose, em setembro de 2021, já foram chamadas 1.578.528 pessoas, incluindo as de 36 anos que recebem o reforço hoje, dia 18 de fevereiro.



Destas convocações, cerca de 700mil pessoas estão com a dose de reforço atrasada na capital mineira. "Vale lembrar que os usuários podem ter recebido o reforço em outros municípios", explica a prefeitura, em nota.





Veja o cronograma:





Dias 21 e 22, segunda e terça-feira: repescagem para grupos prioritários e faixas etárias já convocadas, seja para aplicação de primeira dose, segunda dose, reforço e adicional, ou quarta dose - exclusivamente para pessoas com alto grau de imunossupressão de 18 anos e mais.

Dia 23, quarta-feira: dose de reforço para pessoas de 35 anos, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses. Além da repescagem para grupos prioritários e faixas etárias já convocadas, seja para aplicação de primeira dose, segunda dose, reforço e adicional, ou quarta dose - exclusivamente para pessoas com alto grau de imunossupressão de 18 anos e mais.









Dia 24, quinta-feira: segunda dose para crianças de 10 anos, vacinadas com a CoronaVac, em que o intervalo entre as aplicações é menor; dose de reforço para pessoas de 34 e 31 anos, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses. Além da repescagem para grupos prioritários e faixas etárias já convocadas, seja para aplicação de primeira dose, segunda dose, reforço e adicional, ou quarta dose - exclusivamente para pessoas com alto grau de imunossupressão de 18 anos e mais.





Dia 25, sexta-feira: dose de reforço para pessoas de 30 anos, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses e repescagem para grupos prioritários e faixas etárias já convocadas, seja para aplicação de primeira dose, segunda dose, reforço e adicional, ou quarta dose - exclusivamente para pessoas com alto grau de imunossupressão de 18 anos e mais.

Crianças

Para receber a segunda dose, as crianças devem estar acompanhadas de pais ou responsáveis e apresentar, preferencialmente, o documento de identificação com foto ou certidão de nascimento, CPF e cartão de vacina. Os locais serão disponibilizados no portal da Prefeitura . Caso o acompanhamento seja por terceiros, é necessário apresentar o termo de autorização para vacinação, preenchido e assinado pelos pais ou responsáveis.

Dose de reforço

Para que as pessoas possam receber a dose de reforço é necessário apresentar o documento de identidade, cartão de vacinação e ter recebido a segunda dose há pelo menos 4 meses. Os chamamentos continuarão a ser feitos, mas se uma pessoa, independentemente da idade, já completou esse prazo, pode procurar um dos pontos de vacinação para tomar o reforço.

Horário de funcionamento

O horário de funcionamento dos Centros de Saúde e postos extras em dias úteis é de 8h às 17h. Já o horário dos pontos de drive-thru é de 8h às 16h30. Os shoppings funcionam de 13h às 19h30. A vacinação infantil é de 9h às 16h.

A Prefeitura reforça que as pessoas convocadas devem se vacinar nos locais listados para cada grupo e sempre checar os endereços, disponibilizados no portal da Prefeitura, antes de se deslocar aos pontos de imunização. A Secretaria Municipal de Saúde orienta que o usuário se vacine no dia da convocação.