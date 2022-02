Mortes por pneumonia em Minas sobem 80% em janeiro

Mortes por pneumonia em Minas subiram 80% em janeiro, enquanto os óbitos por COVID-19 sofreram redução de 62% (foto: Wikimedia Commons) Minas Gerais registrou aumento de 80% nas mortes por pneumonia na comparação com o mesmo período do ano passado. A constatação é do Sindicato dos Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado de Minas Gerais (Recivil).









As perdas por COVID-19, por sua vez, sofreram redução de 62% no mesmo intervalo.





Os dados também apontam o primeiro mês deste ano como o mais mortal da série histórica, iniciada em 2003. Foram 16.504 mineiros mortos, um aumento de 6,7% em relação a janeiro de 2021, com 15.455 mortos. Em janeiro de 2020, antes da epidemia, houve 14.949 perdas.





Doenças crônicas e violência





Ainda de acordo com o relatório, houve também crescimento de mortes por doenças do coração, tais como:

AVC (+20%), infarto ( 11%) e causas cardiovasculares inespecíficas ( 30%).





Outro destaque é a alta de mortes por septicemia ( 23%), síndrome respiratória aguda grave (SRAG) ( 39%) e causa indeterminada ( 18%).





A violência também recrudesceu em Minas nos últimos 30 dias. Conforme o Recivil, as mortes por causas violentas – aquelas em razão de homicídios, acidentes de veículos, suicídio, entre outras correlatas– aumentaram 15%. Em janeiro de 2021, as mortes violentas chegaram a recuar 50% frente a janeiro de 2020, um possível efeito do isolamento social imposto à época, em que o país enfrentava o auge da pandemia.