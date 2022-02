Mariana: reunião em Brasília discute processo de reparação e recuperação

Governador Romeu Zema e secretários de Estado se reuniram com representantes da União, do governo do Espírito Santo, Ministério Público e do Poder Judiciário (foto: Gil Leonardi / Imprensa MG )

A repactuação do acordo do Rio Doce, em virtude do rompimento da barragem de Fundão, da mineradora Samarco, em Mariana, em 2015, que causou a morte de 19 pessoas e milhares de quilômetros de danos ambientais e socioeconômicos, foi discutida nesta quarta-feira (16), em Brasília, em uma reunião entre o governador de Minas, Romeu Zema, secretários de estado, representantes da União, do governo do Espírito Santo, Ministério Público e do Poder Judiciário.

O encontro foi uma tentativa de acelerar o processo de reparação e recuperação da região atingida entre Minas Gerais e o Espírito Santo. Zema destacou que o encontro busca distribuir obrigações, com investimentos no saneamento, no meio ambiente e em demais áreas que levem benefícios diretos aos cidadãos.

"Nos reunimos aqui em Brasília para dar sequência no processo de renegociação do acordo de Mariana. Esta união entre os Poderes, os estados de Minas Gerais, do Espírito Santo e a União tem sido muito importante para avançarmos nas tratativas para que a gente garanta a efetiva reparação dos danos às pessoas e aos municípios afetados pela tragédia, que já completou seis anos e ainda não observamos muitas ações concretas", afirmou.

Zema destacou a efetividade do acordo feito entre o Estado e o Poder Público em relação à tragédia de Brumadinho como exemplo a ser adotado no caso de Mariana. Ele lembrou que, após seis anos da tragédia em Mariana, poucos avanços foram realizados.

"Completamos recentemente um ano da celebração do acordo da tragédia de Brumadinho. Ele se tornou um acordo modelo e referência para todos nós pela agilidade e efetividade nas ações, e é este modelo que queremos trazer para o caso de Mariana", finalizou.