Polícia procura mais provas de acidente que matou mulher na Rua Jacuí

Antes de atropelar as três pessoas, e matar uma mulher, o veículo conduzido por Leandro bateu em outro veículo (foto: Reprodução Internet/What's up)

“Ele é um motorista que não poderia estar dirigindo, por estar com a carteira suspensa, por ter provocado outros acidentes, todos por embriaguez. Ele usa o carro como arma, acarretando tragédias. É um desprezo à vida humana”. A frase é do delegado Rodrigo Fagundes, da Divisão Especializada em Prevenção e Investigação a Crimes de Trânsito (DEPICT), que preside o inquérito que investiga o acidente ocorrido na Rua Jacuí, Bairro Ipiranga, na terça-feira (15/2), que ocasionou a morte de uma mulher, de 56 anos.

O delegado trouxe novas informações sobre as investigações. A primeira, de que o motorista, Leandro Coelho de Matos, que está detido em um presídio de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana, não estaria envolvido em outros três acidentes provocados por ele por embriaguez, mas sim em cinco.

“Descobrimos que não foram apenas os acidentes de abril, maio e setembro do ano passado, mas também um em 2014 e outro em 2018. Ele descumpre as leis de trânsito brasileiras há muito tempo”, afirma o delegado.

O delegado afirma que o caso ainda está em investigação e que, no momento, a preocupação é juntar elementos que possibilitem a conclusão do inquérito, para se definir se o motorista será indiciado por homicídio doloso ou culposo.

Por enquanto, a polícia tem um vídeo que mostra o motorista batendo num outro carro, que fazia uma manobra que dependerá da perícia para se saber se era uma manobra permitida ou não para o local. Além disso, os policiais estão procurando novas imagens, de outras câmeras, na região. “Todos os vídeos serão encaminhados para serem periciados”, afirma ele.

Além disso, o delegado diz que ouvirá os dois sobreviventes do atropelamento e também o motorista do outro veículo, que se feriu e foi hospitalizado, mas que recebeu alta nesta quarta-feira (16/2). Também serão ouvidos testemunhas que presenciaram o acidente e serão tomadas novas oitivas dos policiais militares que atenderam à ocorrência. Não existe, ainda, segundo ele, uma previsão para a conclusão do inquérito.