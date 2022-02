Idosa atingida por 60kg de farinha em supermercado será indenizada

Caso aconteceu dentro de supermercado de Contagem (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Uma idosa, de 76 anos, será indenizada em R$ 15 mil, após ser atingida por três fardos de farinha de trigo, com 20 quilos cada, dentro de um supermercado da rede Atacadão, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte.









Ao se abaixar para conferir o preço de um produto, a mulher foi atingida por três fardos de farinha de trigo, cerca de 60 quilos, que caíram de uma altura de 5 metros.





A idosa desmaiou e o marido, também idoso, ficou paralisado e sem reação devido ao susto. Ela foi socorrida pelos funcionários e gerente do supermercado, que correram ao ouvir o barulho.





Na época, a mulher teve fortes dores na parte lombar, ferimentos no braço esquerdo e na boca. Por não ter plano de saúde, ela só recebeu atendimento médico no segundo hospital que visitou, onde fez uma consulta de emergência.





Ela já era aposentada, entretanto, trabalha fazendo doces e salgados para vender na lanchonete da qual é sócia, e acabou precisando ser afastada das atividades após o acidente.





Um exame médico detalhado constatou uma fratura na coluna, com redução de sua altura. Em outubro de 2017, a idosa entrou na Justiça, alegando que perdeu sua renda, com o afastamento do trabalho, e desenvolveu traumas, ficando com dificuldade de permanecer muito tempo de pé.





O supermercado se defendeu afirmando que prestou toda a assistência possível e a situação não se configurava em sofrimento que justificasse a indenização.





Em primeira instância, a Justiça entendeu que houve danos passíveis de reparação e fixou a indenização em R$ 50 mil, mas o supermercado recorreu da decisão.





A relatora da apelação, desembargadora Juliana Campos Horta, concordou que houve dano à honra e abalo psíquico significativo, porém reduziu a indenização para R$ 15 mil.





