Futuras instalações de UAI são invadidas e ladrões levam TV, cadeira e mais

Prédio onde funcionará a UAI em Itajubá foi invadido e furtado (foto: Prefeitura de Itajubá/Divulgação) Os criminosos não respeitam nem mesmo instalações que servirão para atender a própria população. O prédio onde funcionará a Unidade de Atendimento Integrado (UAI) em Itajubá, no Sul de Minas, foi invadido e teve equipamentos furtados no fim de semana. A prefeitura divulgou o crime nessa segunda-feira (14/2).

“A prefeitura informa que já foi realizada a perícia para identificar os autores do crime e que irá reforçar a segurança no local. Também lamenta profundamente este ocorrido que prejudica a inauguração da Unidade e, com isso, onera toda a sociedade”, informa, pelas redes sociais.

Todos os cabos elétricos que já estavam instalados no 1º e 2º andar foram furtados, diz prefeitura (foto: Prefeitura de Itajubá/Divulgação)





Inauguração ainda no 1º semestre

A UAI funcionará na área central da cidade, na Avenida Professor Ivan dos Santos Pereira, 47 (prédio do antigo Centro Municipal de Saúde) - e está em fase final de implantação, segundo a prefeitura. A unidade deverá ser inaugurada até junho de 2022 e vai oferecer à população acesso ágil e facilitado a diversos serviços públicos.

No final de janeiro, o gestor operacional Roberth Ramiro, que integra a equipe técnica da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) do Governo do Estado, esteve em Itajubá para acompanhar e orientar o município nos últimos detalhes da instalação.





O gestor realizou a vistoria da obra e prestou assistência à equipe da prefeitura nos ajustes finais, como adequação da fachada, divisão dos espaços, uniformes e licitações relacionadas a mobiliário, equipamentos e serviços.





Vale lembrar que a prefeitura já realizou treinamento sobre a gestão do modelo padrão de atendimento no UAI, como gerenciamento de fila, quadro de atendimento e contratação de pessoal.

(Iago Almeida / especial para o EM)