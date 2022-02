Governo criará substituto para o programa Minas Consciente

O Secretário estadual de Saúde, Fábio Baccheretti, afirmou que o próximo programa de monitoramento da doença será apresentado até o fim do mês (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O Governo de Minas decidiu parar de adotar o sistema de ondas – roxa, vermelha, amarela e verde – do Minas Consciente. A medida foi tomada após a Secretaria Estadual de Saúde afirmar que o pico de COVID-19 em Minas já foi superado. A nova metodologia que acompanhará a pandemia em Minas será anunciada pelo governo até o fim do mês.

O programa Minas Consciente foi usado durante boa parte da pandemia no estado para definir quais atividades poderiam funcionar. Ele classificava as regiões do estado por ondas, para definir a situação do município e as regras de segurança contra a COVID.Em março de 2021, por exemplo, todos os 853 municípios de Minas tiveram que aderir à “onda roxa”, que previa uma série de restrições, inclusive toque de recolher.

“O Minas Consciente não está refletindo mais a realidade. Os indicadores não estão acompanhando esse modelo de ação, porque as variantes são menos letais e as pessoas estão vacinadas”, disse o secretário de Saúde Fábio Baccheretti.

Nesta semana, Minas Gerais atingiu quase 80% das pessoas com 5 anos ou mais vacinadas com as duas doses contra a COVID-19. Crianças de menos de 5 anos ainda não podem ser imunizadas no Brasil.

“Não há dúvida alguma de que a situação está melhorando como um todo. Vamos propor ações específicas e regionais para cada caso de aumento ou recuo da doença”, afirmou o secretário.

Apesar dos números positivos, Baccheretti disse que ainda não há previsão para o abandono do uso obrigatório de máscara.

Até que a nova metodologia seja apresentada, todo o estado fica na onda verde, a menos restritiva do plano.