Polícia procura pistas para a morte de homem encontrado com faca no peito

Polícia Civil vai dar continuidade à investigação do caso. (foto: Google Street View/reprodução)

O assassinato de Cristiano Souza da Silveira, de 49 anos, dentro de casa, no Bairro Vila Cristina, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com uma faca cravada no peito, ainda é mistério para policiais da 1ª Delegacia de Polícia Civil daquela cidade.

O crime foi descoberto pela dona do imóvel, que alugava a casa para a vítima. Segundo ela, por volta das 22h desse sábado (5/2), ela escutou um barulho vindo da casa de Cristiano, mas pensou que se tratava de um gato.

Estranhou, no entanto, que a casa do inquilino estivesse fechada, o que não é comum. Chamou por ele, que não respondeu. Como tinha as chaves do imóvel, resolveu verificar se havia alguma coisa de anormal. Ao abrir a porta, encontrou o homem caído, com a faca cravada na lateral do peito.

Ela chamou a Polícia Militar, que acionoua perícia. Segundo os peritos, a vítima levou quatro facadas no peito. Os policiais fizeram uma série de perguntas aos vizinhos, mas ninguém soube dar qualquer informação que pudesse levar ao suspeito ou suspeitos do crime.

O corpo de Cristiano foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML). Na casa foram recolhidos um celular e R$ 255 em dinheiro. Polícia Civil vai dar continuidade à investigação do caso.