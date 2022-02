Cratera na Avenida Cristiano Machado, em BH, começa a ser fechada

Cratera se abriu nesse sábado, após chuvas constantes na capital de Minas Gerais (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press) A Prefeitura de Belo Horizonte iniciou na manhã deste domingo (06/02) as obras para tapar uma cratera que se abriu nesse sábado (5) na Avenida Cristiano Machado , na altura do Bairro Vila Silvana, Região Norte de BH. O buraco está na pista da esquerda no sentido Centro/bairro.









A obra faz com que o trânsito fique lento no local, somente com meia pista em funcionamento e fila única. A expectativa é de que os trabalhos sejam concluídos ainda neste domingo.