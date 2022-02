Ponte Nova: bombeiros suspendem buscas para encontrar corpos de pai e filha

A operação será retomada nesta segunda-feira (7/2) cedo (foto: Corpo de Bombeiros/divulgação )

As buscas pelo corpo de um homem, de 26 anos, e da filha, de 6 anos, em Ponte Nova, na Zona da Mata mineira, foram suspensas pelo Corpo de Bombeiros no início da noite deste domingo (6/2).





De acordo com a corporação, militares enfrentaram dificuldades com a quantidade de galhadas e outros detritos submersos. A operação será retomada amanhã cedo.











Somente na manhã deste domingo, os bombeiros puderam iniciar as buscas por pai e filha, que não tinham sido encontrados até o meio-dia deste domingo.





Segundo a mãe da menina, ela e o pai da criança tinham terminado o relacionamento há alguns dias, no entanto, o homem não aceitava a separação.





O casal estava junto há sete anos. Os bombeiros encontraram no celular da mulher uma mensagem do homem, enviada na tarde de sábado, quando ele dizia que iria se matar e levar junto a menina.





Ele ameaçava também se jogar da ponte no Rio Piranga. A mulher disse que só viu a mensagem depois que saiu do trabalho, quando a tragédia já teria acontecido. (Com informações de Ivan Drummond)