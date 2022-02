Pai espanca filha de 6 anos e a joga do alto de ponte no Rio Piranga

Rio Piranga, em Ponte Nova, onde ocorreu a tragédia familiar (foto: Reprodução/Facebook PMPN)

O fim do relacionamento amoroso pode ter sido a causa que levou um homem, de 26 anos, a espancar a filha, de 6 anos, e a atirar do alto da ponte dentro do Rio PIranga. Em seguida, o hjomem teria se atirado nas águas. O fato ocorreu na noite desse sábado (5/1), na ponte sobre o Rio Piranga, na Avenida Doutor Otávio Soares, no Bairro Palmeiras, em Ponte Nova, na Zona da Mata mineira.

Somente na manhã deste domingo os bombeiros puderam iniciar as buscas pelos corpos, que não tinham sido encontrados até o meio-dia deste domingo.

Segundo a mãe da menina, ela e o pai da criança tinham terminado o relacionamento há alguns dias, no entanto, o homem não aceitava a separação. O casal estava junto há sete anos

Os bombeiros encontraram no celular da mulher uma mensagem do homem, enviada na tarde de sábado, quando ele dizia que iria se matar e levar junto a menina. Ele ameaçava também se jogar da ponte no Rio Piranga.



A mulher disse que só viu a mensagem depois que saiu do trabalho, quando a tragédia já teria acontecido.