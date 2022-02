Uberaba: Hospital das Clínicas terá R$ 8,5 mi para investimentos em 2022

O HC-UFTM é um hospital universitário e público que realiza atividades de ensino, pesquisa e assistência (foto: Edmundo Gomide/UFTM/Divulgação) O Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), em Uberaba, terá um orçamento este ano estimado em R$ 96 milhões, dos quais R$ 8,5 milhões serão para investimentos.

Segundo informações da assessoria de imprensa do HC-UFTM, o valor de custeio se refere aos insumos utilizados durante o ano nos atendimentos e cirurgias, incluindo medicamentos e vai garantir o pleno oferecimento dos serviços de saúde à população e uma formação de qualidade para os alunos e residentes.

No que diz respeito aos investimentos, para o ano de 2022 estão previstas aquisições como:

- Seis mesas cirúrgicas, incluindo acessórios para neurocirurgias e ortopedia

- 30 kits de laringoscópio com fibra ótica para uso em adultos

- Sete berços aquecidos

- 30 detectores fetais; um aparelho de hemodiálise contínua

- Um polígrafo

- 10 ressuscitadores infantis automáticos

- Um broncofibroscópio infantil e um adulto

- Um balão intraaórtico

- Três aparelhos de ultrassom

- Dois arcos cirúrgicos



“No plano de aquisições do Hospital de Clínicas da UFTM para este ano, além da continuidade da renovação tecnológica, com equipamentos, são previstas aquisições de softwares úteis para as atividades de ensino e pesquisa, e uma ampla troca e padronização do mobiliário das áreas administrativas”, informa nota da assessoria de imprensa do HC-UFTM.

O orçamento de custeio e investimentos do HC-UFTM não inclui folha de pagamento das equipes efetivas, coberta pelo Ministério da Educação.