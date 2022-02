Apesar da previsão de novas doses, Uberaba suspende vacinação infantil

Segundo a SES-MG, Uberaba receberá nesta sexta (4/2) quinta remessa pediátrica, com 2.350 doses da Pfizer e 4.470 da CoronaVac (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Apesar de novo lote de vacina infantil contra COVID-19 estar previsto para chegar nesta sexta-feira (4/2) em Uberaba, a Secretaria Municipal de Saúde informou na noite de ontem que a vacinação das crianças de 5 a 11 anos estará suspensa até segunda-feira (7). E deverá ser retomada somente na próxima terça-feira (8/2).

Segundo informações divulgadas pela Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), a cidade recebe nesta sexta-feira a sua 5ª remessa pediátrica, ou seja, 6.820 novas doses: 2.350 da Pfizer e 4.470 da CoronaVac.

A reportagem questionou a Prefeitura de Uberaba por que, apesar de um novo lote de vacinas infantil contra COVID chegar nesta sexta à cidade, a vacinação das crianças só retornará na próxima terça-feira (8/2), mas não obteve resposta até a publicação da matéria.

Na noite de ontem, a Secretaria de Saúde de Uberaba declarou que aguarda a chegada de novas doses para a retomada da vacinação do público infantil.



“A previsão é de que novas doses sejam distribuídas para o município ainda na terça-feira (8/2)”, destacou a nota.



Uberaba segue com a vacinação contra a COVID no público adulto normalmente, sendo que estão sendo aplicadas a 1ª dose no público a partir dos 12 anos e a 2ª dose, conforme o indicado no Cartão de Vacinas.