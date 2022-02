COVID-19: Divinópolis vai ampliar pontos de vacinação de crianças

Divinópolis aplicou 2.867 doses pediátricas contra a COVID-19 (foto: Divulgação/Prefeitura de Divinópolis) Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais, irá ampliar os pontos de vacinação contra a COVID-19 para crianças de 05 a 11 anos, a partir de terça-feira (8/2). Após abrir o cadastro para todas as idades dentro da faixa etária, o município decidiu seguir o cronograma do Ministério da Saúde e reduzir as idades gradativamente.



Nesta sexta-feira (4/2), foi reaberto, no início da noite, o cadastro para crianças de 11 anos. Ainda na segunda (7/2), após as 18h, o sistema também será liberado para a mesma idade. O agendamento deve ser feito pelo site da prefeitura ou no APP Divinópolis.



A nova estratégia foi adotada, neste momento, devido à insuficiência de doses. “É muito inferior ao número de crianças a serem vacinas na cidade”, afirma a nota. Divinópolis aplicou, até o momento, 2.867 doses pediátricas, segundo os dados desta sexta-feira (4/2) do vacinômentro da Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG).

Novos locais

A partir da terça-feira, a vacinação infantil será ampliada para os postos de saúde dos bairros Serra Verde, Nossa Senhora das Graças, Candidés, Tietê/São Roque e Nilda Barros.



A imunização também é realizada nas unidades de saúde dos bairros Nações, Belvedere, Bom Pastor, Ipiranga, Niterói e Ermida (Santo Antônio dos Campos).



Já os casos remanescentes de crianças com comorbidades e imunossupressão, que não conseguiram se vacinar na primeira fase, estão sendo acolhidos no Centro de Saúde Bom Pastor, independente de cadastro, para 5 a 11 anos, com comprovação.



Requisitos e documentos para vacinação:





Estar acompanhado dos pais ou responsáveis;



Apresentar documento de identificação;



Termo de consentimento dos pais;



Cartão de vacinas;



Cartão do SUS;





Cartão da Unidade de Saúde;





Comprovante de cadastramento para a vacinação (não é necessário imprimir, pode ser apresentando através de imagem do celular;



Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 15 dias;



Não ter tido Covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias.

*Amanda Quintiliano especial para o EM